В 1 сезоне 1 серии сериала «Валерия» Валерия терзается муками творчества. Она никак не может выйти из своего экзистенциального кризиса, несмотря на то, что дедлайн горит, а издатели и читатели ждут ее новый роман. Девушка нуждается в помощи подруг.
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