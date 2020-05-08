В 1 сезоне сериала «Валерия» четыре девушки из Мадрида – Валерия и ее лучшие подруги Лола, Нерея и Кармен – отправляются в путь к познанию собственной личности. Валерия – 30-летняя писательница, пребывающая в экзистенциальном кризисе. Несмотря на то, что девушка мечтает стать известным литератором и даже получила предложение от крупного издателя, она никак не может дописать свой первый роман. Брак Валерии рушится, но она никак не готова оставить своего супруга. Даже ради эксцентричного любовника.