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Валерия 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Валерия
Киноафиша Сериалы Валерия Сезоны Сезон 1

Valeria 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Валерия»

В 1 сезоне сериала «Валерия» четыре девушки из Мадрида – Валерия и ее лучшие подруги Лола, Нерея и Кармен – отправляются в путь к познанию собственной личности. Валерия – 30-летняя писательница, пребывающая в экзистенциальном кризисе. Несмотря на то, что девушка мечтает стать известным литератором и даже получила предложение от крупного издателя, она никак не может дописать свой первый роман. Брак Валерии рушится, но она никак не готова оставить своего супруга. Даже ради эксцентричного любовника.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий сериала Валерия График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Самозванка La impostora
Сезон 1 Серия 1
8 мая 2020
Знаки Señales
Сезон 1 Серия 2
8 мая 2020
Аляска Alaska
Сезон 1 Серия 3
8 мая 2020
Пруд La charca
Сезон 1 Серия 4
8 мая 2020
Мистер Чампи Mr Champi
Сезон 1 Серия 5
8 мая 2020
Мистер Гриб La regadera
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2020
Посылка El paquete
Сезон 1 Серия 7
8 мая 2020
Многоточие Puntos suspensivos
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2020
График выхода всех сериалов
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