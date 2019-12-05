В 1 сезоне 9 серии сериала «Вампирские войны» свидетельство Лютера может поставить окружающих в весьма неловкое положение. Дэзмонд вместе с Амели заняты исследованием некоторого тревожного шума. А Даника и Майкл тем временем отправляются в город.
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