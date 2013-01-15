В 1 сезоне 4 серии сериала «Утопия» главные герои прячутся в старом особняке и пытаются разгадать секрет рукописи, которая оказалась у них в руках. Но есть ли смысл искать мистера Кролика? Вероятно, это единственный шанс вернуться к прежней жизни.