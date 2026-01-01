Оповещения от Киноафиши
Места и даты съемок сериала Утопия

Основные места съемок сериала Утопия

  • Ливерпуль, Мерсисайд, Англия, Великобритания
  • Йорк, Северный Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Картрайт-Холл, парк Листер, Норт-Парк-роуд, Мэннингхэм, Брэдфорд, Уэст-Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Малая Германия, Брэдфорд, Вест-Йоркшир, Великобритания
  • Маннингем, Брадфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания
  • Парк Листер, Норт-Парк-Роуд, Меннингхэм, Брэдфорд, Западный Йоркшир, Англия, Великобритания

Где снимали известные сцены

Пьетре спускается по зелёному холму.
Скелмерсдейл, Уэст-Ланкашир, Великобритания
