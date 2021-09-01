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Киноафиша Сериалы Урок демократии Сезоны Сезон 1 Серия 3

Урок демократии 1 сезон 3 серия смотреть онлайн

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Сезон 1 / Серия 1 1 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 2 4 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 3 5 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 4 11 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 5 12 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 6 18 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 7 19 сентября 2021
Сезон 1 / Серия 8 25 сентября 2021
О чем серия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Урок демократии» все выдвинутые на выборы кандидаты работают над своими программами. Вера решает создать онлайн-СМИ школы в соцсети. Кэт хочет украсть ее идею, используя для этого самого популярного парня в школе.

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