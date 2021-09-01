В 1 сезоне 3 серии сериала «Урок демократии» все выдвинутые на выборы кандидаты работают над своими программами. Вера решает создать онлайн-СМИ школы в соцсети. Кэт хочет украсть ее идею, используя для этого самого популярного парня в школе.
Нестерова наконец-то счастлива, но все ведь не может быть хорошо вечно: чем удивит «Овчарка-2»
Италия или Франция, Габриэль или Марчелло? В Сеть просочились подробности 5 сезона «Эмили в Париже»
«Это не анонс»: создатель «Игры в кальмара» объяснил появление Кейт Бланшетт в финале
На ком женится Орхан Бей в сериале «Основание: Осман»? Увы, это не та, кого герой искренне любил
«Позволь умереть от твоих рук»: кто убьет Дюндар Бея в «Основании: Осман» — это была последняя воля героя
В СССР сняли немало летних сказок и мультфильмов: тест покажет, хорошо ли вы их помните
«Декстер: Воскрешение» всего за 3 серии установил уникальный рекорд: даже оригинальному сериалу до него — как до Луны
Ждете 3-й сезон «Ванпанчмена»? Рассказываем, что известно про дату выхода и сюжет
Пока ждем премьеру «Эддингтона»: лучшие фильмы от студии А24, которые хочется пересматривать снова и снова
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
С «Интерстелларом» все понятно: но сможете ли вы узнать 5 других фильмов по кадрам с космонавтами? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail