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Киноафиша Сериалы Неортодоксальная Сезоны Сезон 1 Серия 4

Неортодоксальная 2020 4 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 марта 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 марта 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Неортодоксальная» Мойша, схватив Эсти на улице, пытается запугать ее страшными историями о том, как сложится ее будущее, останься она в Германии. Напуганная, она идет к матери, в свое время так же сбежавшей от семьи.

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