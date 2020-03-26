В 1 сезоне 4 серии сериала «Неортодоксальная» Мойша, схватив Эсти на улице, пытается запугать ее страшными историями о том, как сложится ее будущее, останься она в Германии. Напуганная, она идет к матери, в свое время так же сбежавшей от семьи.