В 1 сезоне 3 серии сериала «Неортодоксальная», несмотря на попытки забрать заявление из консерватории, Эсти это не удается, и она просит помощи с подготовкой к прослушиванию у Роберта. Мойше удается выследить ее.
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