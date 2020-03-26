В 1 сезоне 1 серии сериала «Неортодоксальная» Эсти бежит от своего мужа Янки и его фанатичной семьи из Нью-Йорка в Берлин, где знакомится с молодыми студентами консерватории, которые открывают ей простые радости жизни.