В 1 сезоне 1 серии сериала «Неортодоксальная» Эсти бежит от своего мужа Янки и его фанатичной семьи из Нью-Йорка в Берлин, где знакомится с молодыми студентами консерватории, которые открывают ей простые радости жизни.
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