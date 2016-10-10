В 3 сезоне 47 серии сериала «Универ. Новая общага» Нике удалось снять провокационный ролик для студенческого телевидения. Как его воспримут зрители? Маша пытается убедить соседку в существовании потайных сил. Вика нагло пользуется чувствами Антона.
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