В 3 сезоне 27 серии сериала «Универ. Новая общага» в блок заезжают две сестры, очень похожие друг на друга. Валя становится агрессивным, соседи понимают, что проблема кроется в отсутствии девушки. Маша оказывается слишком внимательной подругой.
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