Во 2 сезоне 85 серии сериала «Универ. Новая общага» из-за постоянных споров с Кристиной и претензий соседки, которая ждет ребенка, Антон никак не может закончить ремонт. Маша и Валя решают побыть немного детьми, а Майкл встревает в спор Зуевых.
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