В 1 сезоне 67 серии сериала «Универ. Новая общага» для очередного материала Маша выбирает довольно рискованную тему. Кристина и Антон серьезно провинились перед Яной. Как они искупят свою вину? Майкл подозревает одну из своих учениц в наглом обмане.
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