В 1 сезоне 51 серии сериала «Универ. Новая общага» девушка Кузи недовольна появлению его новой фанатки, а Майкл очень страдает из-за кошки своей начальницы. Яна, не успевшая почувствовать себя главной, решается на взятку. К чему это ее приведет?
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