В 1 сезоне 44 серии сериала «Универ. Новая общага» главные герои вновь попадают в нелепую ситуацию. На этот раз они решили познакомиться с одним из своих соседей, но тот не смог разделить чувство юмора студентов. Кристина и Антон выясняют отношения.
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