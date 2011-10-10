В 1 сезоне 44 серии сериала «Универ. Новая общага» главные герои вновь попадают в нелепую ситуацию. На этот раз они решили познакомиться с одним из своих соседей, но тот не смог разделить чувство юмора студентов. Кристина и Антон выясняют отношения.