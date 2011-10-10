В 1 сезоне 43 серии сериала «Универ. Новая общага» главные герои оказываются жертвами неизвестных воров. Маша решает самостоятельно разыскать и наказать злоумышленников. Помогает ей Кузя. Майкл и Антон планируют сходить на важный футбольный матч.
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