яния Максин. Линда обнаруживает в шляпе Дюка ключ от банковской ячейки. Макс приводит Барби в подпольный бойцовский клуб. Джулия находит письмо Дюка. Энжи понимает, кто четвертый человек для мини-купола.
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