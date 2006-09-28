В 1 сезоне 8 серии сериала «Дурнушка Бетти» Дэниел дает Бетти работу поинтереснее, отправив ее в Атлантик-Сити для написания статьи о СПА-отеле. Хильда тем временем обращается к бывшему парню с просьбой дать крупную сумму денег на адвоката для отца.
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