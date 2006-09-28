В 1 сезоне 23 серии сериала «Дурнушка Бетти» Бредфорд делает предложение Вильгельмине, а Бетти готовится к первому свиданию с Генри. Аманда же случайно находит в «любовной конуре» документы, из которых выясняется, что Фэй ее родная мать.
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