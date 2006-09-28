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Киноафиша Сериалы Дурнушка Бетти Сезоны Сезон 1 Серия 19

Дурнушка Бетти 2006 - 2010 19 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Дурнушка Бетти»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 28 сентября 2006
Коробка и кролик
Сезон 1 / Серия 2 5 октября 2006
Королева на день
Сезон 1 / Серия 3 12 октября 2006
Санки Фей
Сезон 1 / Серия 4 19 октября 2006
Ложь, часы и гардероб
Сезон 1 / Серия 5 26 октября 2006
Доверие, похоть и совет
Сезон 1 / Серия 6 2 ноября 2006
Долгие часы работы
Сезон 1 / Серия 7 9 ноября 2006
Четыре Дня Благодарения и одни похороны
Сезон 1 / Серия 8 16 ноября 2006
Рождественская елка
Сезон 1 / Серия 9 23 ноября 2006
Любовь или нет
Сезон 1 / Серия 10 30 ноября 2006
Круглая, белая, минимальная
Сезон 1 / Серия 11 4 января 2007
Выбор Софии
Сезон 1 / Серия 12 11 января 2007
Кого уволить?
Сезон 1 / Серия 13 18 января 2007
Выход в свет
Сезон 1 / Серия 14 1 февраля 2007
Братья
Сезон 1 / Серия 15 8 февраля 2007
Сошедшая с рельсов
Сезон 1 / Серия 16 15 февраля 2007
В довершении ко всему
Сезон 1 / Серия 17 15 марта 2007
Не спрашивай и не говори
Сезон 1 / Серия 18 22 марта 2007
Ты свободна!
Сезон 1 / Серия 19 19 апреля 2007
Петрагейт
Сезон 1 / Серия 20 26 апреля 2007
День секретарей
Сезон 1 / Серия 21 3 мая 2007
В Гвадалахаре растет дерево
Сезон 1 / Серия 22 10 мая 2007
Истсайдская история
Сезон 1 / Серия 23 17 мая 2007
О чем серия

В 1 сезоне 19 серии сериала «Дурнушка Бетти» Вильгельмина узнает из дневников Фэй тайный фетиш Бредфорда, что помогает ей наконец-то соблазнить его. Тем временем Алексис раскапывает все больше тайн отца и пытается найти «любовную конуру» Фэй.

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