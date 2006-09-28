В 1 сезоне 19 серии сериала «Дурнушка Бетти» Вильгельмина узнает из дневников Фэй тайный фетиш Бредфорда, что помогает ей наконец-то соблазнить его. Тем временем Алексис раскапывает все больше тайн отца и пытается найти «любовную конуру» Фэй.
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