Marc St. JamesЭй, Груб-стенк, Грунтстенк! Нам нужны наши чеки пораньше.
Amanda TanenДа, мне надо купить красное платье, Груб-СТЕНК.
HenryЭто Грубстик! Груб-стик! Понял? Это одно из самых древних и почитаемых имен в голландской истории! Что вольным переводом означает; тот, кто дает самую справедливую цену за свои кирпичи! Это имя почитается, и я горд быть Груб-стиком!
Amanda Tanen[Она и Марк быстро уходят] Он только что стал очень привлекательным?
Marc St. James[Берет свой ингалятор] Никогда в жизни не был так привлечен к кому-то.
Дэниел МидБетти, подожди...
Бетти СуаресЭто то, что ты хотела, да? Унизить меня и заставить уйти? Господи, как бы тебе не пришлось работать с некрасивой девушкой, которую заставил нанять твой папа.
Betty SuarezЗдесь никому не важно, что внутри, всем важно только, как выглядит снаружи! Знаете что, этот консилер не изменит тот факт, что у неё нет дома! А этот карандаш для глаз не вернёт тех, кого вы любите! Эти женщины потеряли всё, и здесь недостаточно геля для укладки, чтобы это изменить.
Wilhelmina SlaterТайлер, это уже третье сообщение, которое я оставила. Дик Чейни после одного моего звонка перезванивает.
Марс Сент-Джеймс[Марс и Аманда пишут песню для Джина Симмонса] Если бы Джин Симмонс был здесь прямо сейчас, что бы ты ему сказал от всего сердца?
Аманда Танен[Аманда импровизирует песню] Мне сказал экстрасенс твоё имя, и я обрадовалась / Ты не отвечал на мои звонки, и мне стало грустно / Я обещаю, если ты встретишься со мной, я не буду плохой / Я просто хочу шанс назвать тебя своим отцом
Марс Сент-ДжеймсЯ могу лишь надеяться, что однажды у меня будет внебрачная дочь, которая споёт мне такую красивую песню.
Betty SuarezТы можешь забрать моего кролика, но не сможешь забрать мой дух!