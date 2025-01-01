Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Дурнушка Бетти Цитаты

Цитаты из сериала Дурнушка Бетти

Wilhelmina Slater Да ладно, девочка, я черная, ты мексиканка, давай не будем вокруг да около, как пара скучных белых людей!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Даниэль Мид Она любила возить нас в музеи моды.
Алексис Мид Это были магазины, тупица! Она просто называла их музеями, чтобы нас вытащить из школы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marc St. James Я не собираюсь идти один, дура!
Amanda Tanen Придется покупать свое собственное пиво, ты геЙ!
Marc St. James Ты не можешь просто сбежать, сука!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marc St. James Эй, Груб-стенк, Грунтстенк! Нам нужны наши чеки пораньше.
Amanda Tanen Да, мне надо купить красное платье, Груб-СТЕНК.
Henry Это Грубстик! Груб-стик! Понял? Это одно из самых древних и почитаемых имен в голландской истории! Что вольным переводом означает; тот, кто дает самую справедливую цену за свои кирпичи! Это имя почитается, и я горд быть Груб-стиком!
Amanda Tanen [Она и Марк быстро уходят] Он только что стал очень привлекательным?
Marc St. James [Берет свой ингалятор] Никогда в жизни не был так привлечен к кому-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэниел Мид Бетти, подожди...
Бетти Суарес Это то, что ты хотела, да? Унизить меня и заставить уйти? Господи, как бы тебе не пришлось работать с некрасивой девушкой, которую заставил нанять твой папа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilhelmina Slater Почему у белых людей такая одержимость Тайем Диггсом?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez Ты привлекательная, умная, уверенная в себе бизнесвумен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэниел Мид Может, вместо Рождества мы отметим другие зимние праздники... Кванзаа?
Вилхелмина Слейтер Ты только что показала на меня, когда сказала Кванзаа?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amanda Tanen Привет, что у тебя изменилось? Ты подстриглась?
Betty Suarez Я ношу повязку на глазу.
Amanda Tanen Этого раньше не было?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilhelmina Slater У меня проблемы с цветами, проблемы с кейтерингом, а Брэдфорд хочет, чтобы на нашем приёме выступила какая-то Шанайя Твейн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amanda Tanen Ты можешь представить, что он спрашивает у Бетти советы по поводу свиданий? Это всё равно что спрашивать у Бритни Спирс советы по воспитанию детей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez В 10 часов у нас кастинг купальников, я предполагаю, ты хочешь пойти.
Daniel Meade Виллемина справится с этим.
Betty Suarez Что? Дэниел, нет - ты же любишь кастинги! Красавцы! Большие сиськи!
Daniel Meade Пожалуйста, никогда больше не говори "сиськи".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez Ой, прости, Марк, я не слышала тебя из-за твоей громкой рубашки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marc St. James Клянусь прессом Марка Уолберга.
Amanda Tanen Вау, ты серьезен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez Я собираюсь подарить Даниэлю новую лошадь для верховой езды... в моей голове это звучало менее пошло.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[повторяющаяся фраза]
Henry Просто есть вещи, которые я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joel Ты мне знаком. Мы встречались?
Wilhelmina Slater Мы даже не встречаемся сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Evelyn Ну, видишь ту стриптизершу? Она раньше была монахиней, и она беременна от мясника, но не знает, что мясник — её двоюродный брат.
Wilhelmina Slater Сказка стара, как мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez Здесь никому не важно, что внутри, всем важно только, как выглядит снаружи! Знаете что, этот консилер не изменит тот факт, что у неё нет дома! А этот карандаш для глаз не вернёт тех, кого вы любите! Эти женщины потеряли всё, и здесь недостаточно геля для укладки, чтобы это изменить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilhelmina Slater Тайлер, это уже третье сообщение, которое я оставила. Дик Чейни после одного моего звонка перезванивает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Christina McKinney О, звук звенящих кубиков льда. Это как шотландская колыбельная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Suarez Чтобы звучать, как будто у тебя хороший вкус, нужно ненавидеть всё. Просто называй это вычурным или жутким.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Хильда Суарес Бетти, ты не подумала о других вариантах?
Бетти Суарес Хильда, я не собираюсь продавать Herbalux.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Justin Suarez Это как Топ-модель, только никто не плачет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez Кто-то вроде Дженнифер Энистон был бы потрясающе.
Christina McKinney Бетти, сводить Дэниела не входит в твои должностные обязанности, верно?
Betty Suarez Я знаю, знаю, мне просто так стыдно. А как насчет Тары Рид?
Christina McKinney Прекрасно. Ужин с Тарой Рид, завтрак в бесплатной поликлинике.
Betty Suarez Верно. О, Жизель! Я бы хотела, чтобы это сработало, Жизель заставит Дэниела забыть о Софии.
Christina McKinney Так сделай это.
Betty Suarez Что ты имеешь в виду, "Так сделай это"? Это же Жизель, мы не в одном и том же прачечном заведении.
Christina McKinney Не будь такой недоумкой. Ты звонишь её представителю и договариваешься о ужине.
Betty Suarez Знаменитости действительно так делают?
Christina McKinney Ты где думаешь, Том и Кэти познакомились? В церкви?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marc St. James Что случилось, Бетти? Теперь, когда ты важный редактор, ты даже не разговариваешь с простыми людьми?
Betty Suarez Ой, прости, я не расслышала тебя из-за твоей кричащей рубашки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марк Сент-Джеймс [Марк и Аманда пытаются связаться с Жаном Симмонсом] Может, тебе стоит поговорить с ним на его языке.
Аманда Танен Иврит?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Amanda Tanen Простите. Вы смотрели на меня и что-то говорили - я действительно не слушала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marc St. James Мэнди, ты станешь звездой реалити-шоу! Это то, о чем мечтает каждая симпатичная девушка без особых талантов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дэниел Мид Я так близок к тому, чтобы разделить салат Кобб с Сарой Джессикой Паркер и поговорить о туфлях!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marc St. James В ближайшие дни на Mode произойдет что-то большое, и когда это случится, Уилхелмина встанет во главе, и вот эти люди остаются, а вот эти получат Джимми Чу.
Amanda Tanen Что?
Marc St. James Ботинок.
Amanda Tanen Что?
Marc St. James Ушел.
Amanda Tanen А?
Marc St. James Пока, каток.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кристина Макинни София встречалась с стриптизёром? О боже. Я её обожаю!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Марс Сент-Джеймс [Марс и Аманда пишут песню для Джина Симмонса] Если бы Джин Симмонс был здесь прямо сейчас, что бы ты ему сказал от всего сердца?
Аманда Танен [Аманда импровизирует песню] Мне сказал экстрасенс твоё имя, и я обрадовалась / Ты не отвечал на мои звонки, и мне стало грустно / Я обещаю, если ты встретишься со мной, я не буду плохой / Я просто хочу шанс назвать тебя своим отцом
Марс Сент-Джеймс Я могу лишь надеяться, что однажды у меня будет внебрачная дочь, которая споёт мне такую красивую песню.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Betty Suarez Ты можешь забрать моего кролика, но не сможешь забрать мой дух!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilda Suarez Похоже на гей-версию Звёздного пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Hilda Suarez Похоже, мы тебе должны четыре тысячи долларов... и пятьдесят центов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wilhelmina Slater Вот вам на радость... как там говорят? Счастье?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
20 лет томного ожидания: зрители требуют продолжение «Клона» с Жади и Лукасом, но услышит ли их Globo?
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Думали, только «Игра престолов» шокировала зрителя? Вот 5 аниме, где сценарий даже хлеще, чем в хите HBO
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Имя этого волшебника звучит в каждой части «Гарри Поттера» — и неспроста: уложил бы Волан-де-Морта и Дамблдора одним пальцем
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше