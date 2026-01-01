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Киноафиша Сериалы Дурнушка Бетти Награды

Награды и номинации «Дурнушка Бетти»

Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007 Золотой глобус 2007
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучший комедийный сериал
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
 Outstanding Main Title Design
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
 Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
 Outstanding Costumes for a Series
Номинант
 Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
 Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008 Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
 Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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