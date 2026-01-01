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Дурнушка Бетти
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Награды и номинации «Дурнушка Бетти»
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2007
Лучшая комедия/мюзикл
Победитель
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 2008
Лучшая актриса сериала (комедия/мюзикл)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в комедийном сериале
Победитель
Лучшая режиссура комедийного сериала
Победитель
Outstanding Casting for a Comedy Series
Победитель
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучший комедийный сериал
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Outstanding Main Title Design
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Series
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в комедийном сериале
Номинант
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Outstanding Costumes for a Series
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Casting for a Comedy Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Outstanding Art Direction for a Single-Camera Series
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Победитель
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
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