Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Социо
Киноафиша Сериалы Социо Сезоны

Социо, список сезонов

Twisted 12+
Год выпуска 2013
Страна США
Эпизод длится 60 минут
Телеканал FreeForm

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Социо»
Социо - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
19 эпизодов 19 марта 2013 - 1 апреля 2014
 
Чем на самом деле занимаются выпускники Хогвартса после учебы? Ответ разочарует фанатов
4 российских сериала для вечера после работы — если ищете простое, смешное, но не тупое (рейтинги отличные)
Этот детективный сериал Netflix уже покорил 75 000 000 зрителей: напряжение растет как снежный ком, а финал бьет как молот
Звезда «Игры престолов» сыграет главную роль в будущей приключенческой драме — она основана на всем известной легенде
Фанатам «Долгой прогулки» теперь точно нужно посмотреть этот военный триллер — от него в восторге сам Тарантино
97% свежести и ни намека на «Остров проклятых»: 10 лучших фильмов ДиКаприо по версии RT — а ведь № 1 еще даже не вышел
Гус Фринг в «Во все тяжкие» и «Соле» был не тем, за кого себя выдает: вот почему Гектор ненавидел его на самом деле
Вырезали, и очень зря: удаленные сцены, которые могли бы сделать культовые фильмы совсем другими
Самое популярное шоу всех времен вернется: грядет перезапуск культового сериала из 90-х — тогда его посмотрели 1,1 млрд зрителей
Почему у Микасы и Леви одна фамилия: вопрос волнует всех новых фанатов «Атаки титанов» — объясняем, кто герои друг другу
Басилашвили опрокидывает рюмочку и спит, как сурок: кардиолог объяснила, чем опасно «зелье для долголетия» Фрейндлих — дожить до 100 не мечтайте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше