О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Социо
Сезоны
Социо, список сезонов
Twisted
12+
Год выпуска
2013
Страна
США
Эпизод длится
60 минут
Телеканал
FreeForm
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список сезонов сериала «Социо»
Сезон 1 / Season 1
19 эпизодов
19 марта 2013 - 1 апреля 2014
