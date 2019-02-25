В 1 сезоне 16 серии сериала «Туристическая полиция» психолог Жанна начинает сомневаться в верности любимого. Валерия берет на себя поимку напавшего на молодую девушку, а парни гонятся по отелю в надежде поймать хитроумного грабителя.