В 1 сезоне 16 серии сериала «Туристическая полиция» психолог Жанна начинает сомневаться в верности любимого. Валерия берет на себя поимку напавшего на молодую девушку, а парни гонятся по отелю в надежде поймать хитроумного грабителя.
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