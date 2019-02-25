В 1 сезоне 11 серии сериала «Туристическая полиция» в отношениях психолога и капитана Редько начинаются проблемы из-за совместного проживания. Поклонница докладывает Валерии о похищении музыканта, но Аксенова не реагирует на слова девушки всерьез.