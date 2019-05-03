В 1 сезоне 6 серии сериала «Тука и Берти» Берти и Пестряш размышляют над тем, чтобы купить совместное жилье. Однако Берти понимает, что пока еще не готова к такому ответственному шагу. Тем временем Тука решает пригласить к себе домой нового друга.