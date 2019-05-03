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Киноафиша Сериалы Тука и Берти Сезоны Сезон 1 Серия 6

Тука и Берти 2019 6 серия 1 сезон

7.4 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Тука и Берти»
Сахарница
Сезон 1 / Серия 1 3 мая 2019
Продвижение
Сезон 1 / Серия 2 3 мая 2019
Парень из Дели
Сезон 1 / Серия 3 3 мая 2019
Сексовошки
Сезон 1 / Серия 4 3 мая 2019
Оперение
Сезон 1 / Серия 5 3 мая 2019
Открытый дом
Сезон 1 / Серия 6 3 мая 2019
Дрожжи земли
Сезон 1 / Серия 7 3 мая 2019
Новая птица
Сезон 1 / Серия 8 3 мая 2019
Озера желе
Сезон 1 / Серия 9 3 мая 2019
Сладкий клюв
Сезон 1 / Серия 10 3 мая 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Тука и Берти» Берти и Пестряш размышляют над тем, чтобы купить совместное жилье. Однако Берти понимает, что пока еще не готова к такому ответственному шагу. Тем временем Тука решает пригласить к себе домой нового друга.

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