В 1 сезоне 7 серии сериала «Не с первой попытки», по совету социального работника, Никки и Джейсон собирают свои семьи вместе в надежде наладить между ними отношения. Само собой, встреча проходит не так гладко, как хотелось бы.
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