В 1 сезоне 6 серии сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон отправляются на семинар для будущих родителей, где у Джейсона возникают трудности с некоторыми упражнениями. Карен сообщает Никки новость, которая ее разочаровывает.
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