В 1 сезоне 5 серии сериала «Не с первой попытки» в доме Никки и Джейсона появляются дети: друзья попросили пару присмотреть за их сыном и дочерью. Тем временем их знакомые, семья и бывшие партнеры делятся своими впечатлениями об их паре.
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