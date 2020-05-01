В 1 сезоне 5 серии сериала «Не с первой попытки» в доме Никки и Джейсона появляются дети: друзья попросили пару присмотреть за их сыном и дочерью. Тем временем их знакомые, семья и бывшие партнеры делятся своими впечатлениями об их паре.