В 1 сезоне 1 серии сериала «Не с первой попытки» Никки и Джейсон получают печальные новости: последняя из их попыток зачать ребенка провалилась. Пара понимает, что единственный доступный им вариант – это усыновление.
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