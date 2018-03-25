В 1 сезоне 9 серии сериала «Траст» наблюдается настоящее затишье перед бурей. Непредвиденные события шокируют бедную Гейл и заставляют бросить все. Ее путь лежит в холодный Лондон. Что же там произойдет?
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