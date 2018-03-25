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Киноафиша Сериалы Траст Сезоны Сезон 1 Серия 9

Траст 2018 9 серия 1 сезон

8.3 Оцените
10 голосов
Дом Гетти
Сезон 1 / Серия 1 25 марта 2018
Одинокая звезда
Сезон 1 / Серия 2 1 апреля 2018
Сладкая жизнь
Сезон 1 / Серия 3 8 апреля 2018
Вот и всё, ребята
Сезон 1 / Серия 4 15 апреля 2018
Силенцио
Сезон 1 / Серия 5 22 апреля 2018
Иоанн. Глава 11
Сезон 1 / Серия 6 29 апреля 2018
Кодахром
Сезон 1 / Серия 7 6 мая 2018
Во имя отца
Сезон 1 / Серия 8 13 мая 2018
Белая машина в метели
Сезон 1 / Серия 9 20 мая 2018
Последствия
Сезон 1 / Серия 10 27 мая 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Траст» наблюдается настоящее затишье перед бурей. Непредвиденные события шокируют бедную Гейл и заставляют бросить все. Ее путь лежит в холодный Лондон. Что же там произойдет?

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