В 1 сезоне 8 серии сериала «Траст» Леонардо счастлив, когда его сын договаривается с Примо, Сальваторе и всеми остальными. Но до финиша еще далеко. Незаконченные дела преследуют, и ответный удар настигает в самый неподходящий момент.
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