В 1 сезоне 8 серии сериала «Траст» Леонардо счастлив, когда его сын договаривается с Примо, Сальваторе и всеми остальными. Но до финиша еще далеко. Незаконченные дела преследуют, и ответный удар настигает в самый неподходящий момент.