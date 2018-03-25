В 1 сезоне 4 серии сериала «Траст», похоже, внуку нравится быть похищенным, потому что он сближается со своими похитителями и узнает их получше. Тем временем Примо пытается восстановить коммуникацию с Гейл.
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