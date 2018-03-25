В 1 сезоне 3 серии сериала «Траст» не все знают, что Джон Пол Гетти скуп на эмоции и просто так его невозможно провести. Он отказывается платить похитителям. Они даже и цента не получат за весь переполох.
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