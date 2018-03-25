В 1 сезоне 2 серии сериала «Траст» новости о похищении быстро распространяются. Теперь об этом знают во всех светских кругах. Джон Пол Гетти отправляет доверенного человека Флетчера, чтобы тот нашел его внука. Первая остановка — Рим.