В 1 сезоне 2 серии сериала «Траст» новости о похищении быстро распространяются. Теперь об этом знают во всех светских кругах. Джон Пол Гетти отправляет доверенного человека Флетчера, чтобы тот нашел его внука. Первая остановка — Рим.
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