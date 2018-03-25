В 1 сезоне 10 серии сериала «Траст» ни семья Гетти, ни итальянцы не могли предвидеть весь масштаб последствий похищения. Теперь им предстоит разрешить конфликт самым конструктивным способом. Чейза ожидает новое путешествие.
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