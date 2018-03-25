В 1 сезоне 1 серии сериала «Траст» не все так гладко в самой влиятельной семье Гетти. В 1973 году кто-то похищает Джона Пола Гетти третьего, и все родственники заняты его поисками. Ну кроме самого деда, потому что время — деньги.