В 7 сезоне 9 серии сериала «Настоящая кровь» Комптон принимает решение отдалиться от Сьюки. Тем временем Хой начинает предаваться воспоминаниям о событиях прошлого. А Нортману, в свою очередь, предстоит оказаться перед серьезным выбором.
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