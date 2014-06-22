В 7 сезоне 6 серии сериала «Настоящая кровь» Сьюки Стакхаус предстоит совершить весьма неожиданное открытие, которое впоследствии может по-настоящему шокировать саму героиню. А тем временем Пэм и Эрик формируют невероятное объединение.
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