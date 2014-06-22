В 7 сезоне 10 серии сериала «Настоящая кровь» история Сьюки Стакхаус и остальных героев приходит к своему логическому завершению. Люди и сверхъестественные создания, проживающие в таинственном Бон Темпс, закрывают очередную главу своей жизни.
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