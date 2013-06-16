В 6 сезоне 6 серии сериала «Настоящая кровь» Сьюки не поддается воздействию Билла и отправляется в общество фей. Комптон тем временем принимает решение попросить совета у Лилит. А Пэм, Джейсон, Эрик, Джессика и Нора оказываются в опасном месте.
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