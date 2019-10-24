В 1 сезоне 8 серии сериала «Трудные подростки» наступает день икс — соревнования между старшеклассниками. Чтобы вернуться в большой спорт, команда Ковалева должна победить. Однако все идет не по плану, и подопечные куда-то пропадают.
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