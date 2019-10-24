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Киноафиша Сериалы Трудные подростки Сезоны Сезон 1 Серия 2

Трудные подростки 2019 2 серия 1 сезон

9.1 Оцените
11 голосов
Все серии 1 сезона «Трудные подростки»
Сезон 1 / Серия 1 24 октября 2019
Сезон 1 / Серия 2 24 октября 2019
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2019
Сезон 1 / Серия 4 31 октября 2019
Сезон 1 / Серия 5 7 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 6 7 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 7 14 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 8 21 ноября 2019
О чем серия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Трудные подростки» группа подростков продолжает терроризировать Ковалева. Под прикрытием красивой девушки с сайта знакомств ребята пытаются выманить у Антона интимную фотографию, чтобы в будущем шантажировать его.

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