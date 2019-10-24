В 1 сезоне 2 серии сериала «Трудные подростки» группа подростков продолжает терроризировать Ковалева. Под прикрытием красивой девушки с сайта знакомств ребята пытаются выманить у Антона интимную фотографию, чтобы в будущем шантажировать его.
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