В 1 сезоне 1 серии сериала «Трудные подростки» неудавшийся футболист устраивается тренером в центр для детей из неблагополучных семей, чтобы вернуть свою репутацию. Однако знакомство с подопечными идет совсем не так, как он себе представлял.
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