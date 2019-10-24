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Киноафиша Сериалы Трудные подростки Сезоны Сезон 1 Серия 1

Трудные подростки 2019 1 серия 1 сезон

9.6 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Трудные подростки»
Сезон 1 / Серия 1 24 октября 2019
Сезон 1 / Серия 2 24 октября 2019
Сезон 1 / Серия 3 31 октября 2019
Сезон 1 / Серия 4 31 октября 2019
Сезон 1 / Серия 5 7 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 6 7 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 7 14 ноября 2019
Сезон 1 / Серия 8 21 ноября 2019
О чем серия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Трудные подростки» неудавшийся футболист устраивается тренером в центр для детей из неблагополучных семей, чтобы вернуть свою репутацию. Однако знакомство с подопечными идет совсем не так, как он себе представлял.

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