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Киноафиша Сериалы Трикстер Сезоны Сезон 1 Серия 3

Трикстер 2020 3 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 21 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 28 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 11 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Трикстер» Джаред, пользуясь отсутствием Мэгги, нападает на Ричи в надежде устроить тому допрос. Он уверен, что только таким образом сможет выяснить всю правду о своем отце, который так неожиданно появился в его жизни.

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