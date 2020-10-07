В 1 сезоне 3 серии сериала «Трикстер» Джаред, пользуясь отсутствием Мэгги, нападает на Ричи в надежде устроить тому допрос. Он уверен, что только таким образом сможет выяснить всю правду о своем отце, который так неожиданно появился в его жизни.
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