В 1 сезоне 2 серии сериала «Трикстер» Джаред старательно игнорирует странные вещи, происходящие с ним. Он упорно принимает их за галлюцинации. Однако вскоре происходит то, что Джаред не в силах забыть — к нему приходит его родной отец Уэйд.
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Авторизация по e-mail