В 1 сезоне 2 серии сериала «Трикстер» Джаред старательно игнорирует странные вещи, происходящие с ним. Он упорно принимает их за галлюцинации. Однако вскоре происходит то, что Джаред не в силах забыть — к нему приходит его родной отец Уэйд.