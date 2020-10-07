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Киноафиша Сериалы Трикстер Сезоны Сезон 1 Серия 2

Трикстер 2020 2 серия 1 сезон

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Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 7 октября 2020
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 14 октября 2020
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 21 октября 2020
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 28 октября 2020
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 4 ноября 2020
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 11 ноября 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Трикстер» Джаред старательно игнорирует странные вещи, происходящие с ним. Он упорно принимает их за галлюцинации. Однако вскоре происходит то, что Джаред не в силах забыть — к нему приходит его родной отец Уэйд.

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