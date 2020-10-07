Меню
Трикстер 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Трикстер
Trickster 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Трикстер»

В 1 сезоне сериала «Трикстер» главный герой — ученик старшей школы по имени Джаред — пытается всеми силами вылезти из нищеты. Его мать беспробудно пьет, а счета за дом только копятся. Самому Джареду приходится работать после учебы, чтобы хоть как-то спастись от холода и обеспечить себе крышу над головой. Его край известен тем, что в нем живут старинные индейские племена. По слухам, Джаред также является потомственным индейцем. Однажды к нему прилетает говорящий ворон, и на этом странности не заканчиваются.

6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Трикстер» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
14 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
21 октября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 октября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
11 ноября 2020
