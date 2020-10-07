В 1 сезоне сериала «Трикстер» главный герой — ученик старшей школы по имени Джаред — пытается всеми силами вылезти из нищеты. Его мать беспробудно пьет, а счета за дом только копятся. Самому Джареду приходится работать после учебы, чтобы хоть как-то спастись от холода и обеспечить себе крышу над головой. Его край известен тем, что в нем живут старинные индейские племена. По слухам, Джаред также является потомственным индейцем. Однажды к нему прилетает говорящий ворон, и на этом странности не заканчиваются.