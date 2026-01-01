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Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Сезоны
Сезон 2
Актеры и роли
Актёры 2 сезона сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» (2020)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон»
Вся информация о сериале
Джейсон Марноча
Jason Marnocha
Megatron
Линсей Россо
Linsay Rousseau
Elita-1
Джейк Фоуши
Jake Foushee
Optimus Prime
Джейсон Марноча
Jason Marnocha
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Джо Зиеха
Joe Zieja
Bumblebee
Фрэнк Тодаро
Frank Todaro
Starscream
Линсей Россо
Linsay Rousseau
Билл Роджерс
Bill Rogers
Фрэнк Тодаро
Frank Todaro
Джолин Андерсен
Jolene Andersen
Кит Силверштейн
Keith Silverstein
Jetfire
Джессика ДиДжиованни
Jessica DiGiovanni
Кит Силверштейн
Keith Silverstein
Джонатан Липоу
Jonathan Lipow
Эрик Кайзер Джонсон
Eric Kaiser Johnson
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