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Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон
Сезоны
Сезон 1
Актеры и роли
Актёры 1 сезона сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» (2020)
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Актеры сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон»
Вся информация о сериале
Джейсон Марноча
Jason Marnocha
Megatron
Джейк Фоуши
Jake Foushee
Optimus Prime
Джейсон Марноча
Jason Marnocha
Линсей Россо
Linsay Rousseau
Elita-1
Фрэнк Тодаро
Frank Todaro
Starscream
Джо Зиеха
Joe Zieja
Bumblebee
Фрэнк Тодаро
Frank Todaro
Билл Роджерс
Bill Rogers
Кит Силверштейн
Keith Silverstein
Jetfire
Эдвард Боско
Edward Bosco
Тодд Хаберкорн
Todd Haberkorn
Кит Силверштейн
Keith Silverstein
Джессика ДиДжиованни
Jessica DiGiovanni
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