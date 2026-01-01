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Киноафиша Сериалы Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон Сезоны Сезон 1 Актеры и роли

Актёры 1 сезона сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» (2020)

Актеры сериала «Трансформеры. Трилогия о войне за Кибертрон» Вся информация о сериале
Джейсон Марноча Jason Marnocha
Megatron
Джейк Фоуши Jake Foushee
Optimus Prime
Джейсон Марноча Jason Marnocha
Линсей Россо Linsay Rousseau
Elita-1
Фрэнк Тодаро Frank Todaro
Starscream
Джо Зиеха Joe Zieja
Bumblebee
Фрэнк Тодаро Frank Todaro
Билл Роджерс Bill Rogers
Кит Силверштейн
Кит Силверштейн Keith Silverstein
Jetfire
Эдвард Боско Edward Bosco
Тодд Хаберкорн
Тодд Хаберкорн Todd Haberkorn
Кит Силверштейн
Кит Силверштейн Keith Silverstein
Джессика ДиДжиованни Jessica DiGiovanni
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