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Актёры 4 сезона сериала «Торчвуд» (2011)
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Актеры сериала «Торчвуд»
Вся информация о сериале
Джон Барроумен
John Barrowman
Captain Jack Harkness
Ив Майлс
Eve Myles
Gwen Cooper
Мекхай Файфер
Mekhi Phifer
Алекса Хэвинз
Alexa Havins
Esther Drummond
Кай Оуэн
Kai Owen
Rhys Williams
Sharon Morgan
Билл Пуллман
Bill Pullman
Oswald Danes
Уильям Томас
William Thomas
Нана Визитор
Nana Visitor
Лорен Эмброуз
Lauren Ambrose
Эрни Хадсон
Ernie Hudson
Фредерик Колер
Frederick Koehler
Паул Джеймс
Paul James
Кэндэйс Дин Браун
Candace Brown
Си Томас Хауэлл
C. Thomas Howell
Марина Бенедикт
Marina Benedict
Дичен Лакмэн
Dichen Lachman
Уэйн Найт
Wayne Knight
Даниэль Фавилли
Daniele Favilli
Джейсон Брукс
Jason Brooks
Мэр Уиннингхэм
Mare Winningham
Dillon Casey
Brian Guest
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